Béjar presenta en INTUR su oferta turística en naturaleza, deporte y tradición

El Ayuntamiento de Béjar presenta desde hoy en la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, su riqueza patrimonial, natural y etnográfica con una importante presencia de nuevas tecnologías para hacer que el visitante sienta una experiencia inmersiva.

Hasta el 16 de noviembre, la ciudad participa en una de las ferias más importantes del sector, que atrae tanto a profesionales como a viajeros.

Así, en INTUR Negocios que se celebra este jueves, el Ayuntamiento mantendrá encuentros con distintos operadores turísticos. INTUR Negocios se articula en torno a tres espacios: el mercado de contratación, el área de exposición y el foro de análisis INTUR Talks. El programa de reuniones B2B permite el contacto directo con agencias mayoristas, turoperadores y asociaciones del ámbito del turismo cultural, urbano, rural, gastronómico, de aventura, religioso, de salud, deportivo, idiomático y MICE.

Desde este viernes dará comienzo INTUR, con la apertura al público general. Béjar cuenta con un expositor que centra su oferta en la promoción audiovisual, con una gran pantalla en la que se proyectarán vídeos sobre las rutas de senderismo, la Sierra de Béjar, El Bosque, el Corpus Christi, la Estación de Esquí Sierra de Béjar - La Covatilla y festivales como el Festival Internacional de Blues y el Abejarock.

Los laterales del stand incorporan paneles de musgo artificial con pantallas integradas que mostrarán contenidos turísticos de Béjar y la comarca, además del uso de gafas de realidad aumentada para ofrecer experiencias inmersivas de los principales recursos turísticos y su entorno.

El alcalde de Béjar, D. Antonio Cámara, asistirá a la feria los días 14 y 15 de noviembre, participando en diversas reuniones de trabajo y actividades promocionales. Asimismo, se contará con la presencia del deportista Miguel Heras, quien será invitado especial del podcast “Ingrávidos” de Radio Marca, grabado en directo desde el stand de Béjar.

Actividades programadas por Béjar

Viernes, 14 de noviembre

• 11:00 a 13:00 h. – Ruleta de la suerte: participa y gana un recuerdo de Béjar. Para optar al premio, será necesario seguir las cuentas de Instagram @turismodebejar y @la_covatilla.

• 16:00 h. – Grabación del Podcast Ingrávidos de Radio Marca, con Miguel Heras como invitado especial.

Sábado, 15 de noviembre

• A lo largo del día, la empresa Astroturismo Vía Argenta realizará actividades de observación con un monitor Starlight y un telescopio profesional, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de conservar y valorar el cielo nocturno como recurso turístico y ambiental.

• 11:00 h. – El bordado popular serrano: muestra en directo de las técnicas tradicionales de bordado, en colaboración con el Ayuntamiento de Mogarraz.

• 16:00 a 20:30 h. – Ruleta de la suerte: participa y gana un recuerdo de Béjar. Para optar al premio, será necesario seguir las cuentas de Instagram @turismodebejar y @la_covatilla.

Domingo, 16 de noviembre

• 14:00 h. – Degustación y masterclass de calderillo bejarano, dirigida por Joana, jefa de cocina del Catering HC.

Emisión en directo y entradas

Las actividades programadas podrán seguirse en streaming en directo a través de la cuenta oficial de Instagram de Turismo de Béjar: @turismodebejar. Las personas interesadas en obtener una entrada gratuita para asistir a la feria pueden solicitarla escribiendo un correo electrónico a infoturismo@aytobejar.com. Una vez realizada la solicitud, se les hará llegar la invitación por correo electrónico.