Béjar presenta la 'Ruta Otoño 2025' con doble recorrido y una comida de convivencia para todos los participantes

El Concejal de Deportes, Luis Hernández, junto con José Luis García, representante del Club de Montañeros Sierra de Béjar, presenta la edición de la ruta senderista "O..TO..ÑO 2025", que se celebrará el próximo domingo 2 de noviembre.

La principal novedad de este año es la inclusión de dos recorridos diferentes para que puedan participar senderistas de todas las edades y niveles. La salida para ambas rutas será a las 09:30 horas desde el Parque de La Corredera.

La marcha se ha estructurado de la siguiente manera:

-Ruta Larga, de 15.5 km que discurrirá desde el parque de La Corredera, el Castañar, Llano Alto, Presa de Navamuño, Puente Nueva, Candelario y Recinto Ferial.

-Ruta Infantil de 10 km que discurrirá desde el parque de La Corredera, el Castañar, Llano Alto, central de la Abeja, Candelario, donde habrá una actividad con sorteo de regalos para los más pequeños y se esperará a los de la marcha larga para bajar todos juntos hasta el Recinto Ferial, para celebrar una comida de convivencia.

Ambos grupos se reunirán en Candelario para descender juntos hasta el Recinto Ferial de Béjar, donde se celebrará una comida de convivencia para todos los participantes. La organización recuerda que los menores deberán estar acompañados en todo momento por un adulto.

Las inscripciones tienen un precio de 9 euros para federados, 12 euros para no federados y 9 euros para el público infantil. El plazo límite para apuntarse es el próximo jueves 31 de octubre a las 11:00 horas.

La inscripción debe realizarse exclusivamente de manera online a través de las páginas web oficiales del Ayuntamiento de Béjar o en el portal de la Federación Castellano Leonesa de Montañismo.

La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Béjar, junto con los Clubes de Montaña de la ciudad, el Candelario y Protección Civil.