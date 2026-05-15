Béjar se queda sin el concierto de Lia Kali

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado que finalmente no habrá concierto de Lia Kali durante las fiestas del Corpus. El motivo es que el contrato para la organización de parte de las fiestas en el que se incluía la exigencia de la contratación de la artista ha quedado desierto, sin licitadores, y por tanto, no se puede ejecutar. El Ayuntamiento asegura que al quedar desierto este proceso no tiene "margen de tiempo" para contratar a la artista por otra vía alternativa.

La falta de licitadores para este lote del contrato deja también en el aire otras actividades de las fiestas. Es el caso de un concierto de música folk, aunque en este caso el Ayuntamiento no lo ha descartado, asegurando que "el Ayuntamiento centra sus esfuerzos en la contratación de música folk de calidad. Se trabaja para contar con grupos de referencia y caché similar a Folk on Crest o Carrión Folk, figuras clave para mantener el nivel cultural de la Octava del Corpus, además de asegurar la celebración de la misa hispano-mozárabe y las actuaciones corales de la Capilla Gregoriana".

También aseguran que están "trabajando en una vía alternativa de gestión a través de otros procedimientos de contratación dentro del marco de la ley" para "asegurar la disponibilidad de todos los materiales y espectáculos necesarios para la Fiesta de Interés Turístico Internacional así como para la Octava del Corpus sin que el desarrollo de la fiesta se vea comprometido".

Lo que si se ha adjudicado es el Lote 1 que incluía la organización del mercado de las Tres Culturas.