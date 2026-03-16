Béjar reabre al tráfico el entorno del atrio de San Juan

El Ayuntamiento de Béjar ha reabierto el tráfico del entorno del Atrio de San Juan tras finalizar las obras que se han desarrollado. A falta de concluir un tramo que conecta el atrio con la calle Flamencos, el resto del espacio está totalmente abierto al tráfico. El objetivo del Ayuntamiento era concluir las obras antes de la llegada de la Semana Santa.

La actuación ejecutada por el Consistorio ha supuesto la mejora del pavimento y de la accesibilidad, además de la renovación estética y urbana de toda la zona. Se han instalado nuevas papeleras, jardineras, así como se ha plantado arbolado.

El proyecto se completará con la instalación de iluminación artística en el templo de San Juan para poner en valor el edificio y crear un ambienta atractivo para vecinos y visitantes.