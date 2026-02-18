Béjar recurre a una empresa externa tras no pasar el autobús urbano la ITV

El autobús de Béjar sigue dando quebraderos de cabeza tanto a los usuarios como al Ayuntamiento de Béjar que ha tenido que contratar a una empresa externa para cubrir el servicio ya que el vehículo no ha pasado la ITV. En esta ocasión, el motivo ha sido la rotura de la luna trasera. Desde el Ayuntamiento aseguran que su reposición “continúa tramitándose a través del seguro” y por tanto, cómo este viernes se caduca la ITV han tenido que recurrir a un autobús contratado.

Cabe recordar que fue el pasado 6 de febrero cuando al salir de la cochera se rompió la luna, lo que tuvo dos días sin servicio a los bejaranos. La reparación se hizo colocando un metacrilato provisional, sin embargo, al autobús se le ha caducado la ITV antes de que llegue la nueva luna, según ha informado el Ayuntamiento de Béjar.