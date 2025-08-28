Béjar refuerza la seguridad para las fiestas patronales de La Virgen del Castañar

La Junta Local de Seguridad de Béjar se ha reunido para coordinar el dispositivo de seguridad de las próximas fiestas patronales en honor a la Virgen del Castañar, que se celebrarán del 29 de agosto al 8 de septiembre. La sesión, copresidida por la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, Miriam Vicente Sánchez, y el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha contado con la participación de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y representantes de la Junta de Castilla y León.

Durante la reunión, se destacó la importancia de la coordinación entre las fuerzas de seguridad para mantener las bajas cifras de criminalidad en la provincia y garantizar unas fiestas seguras. Las autoridades hicieron un llamamiento a disfrutar de los festejos con prudencia y respeto a las normas de convivencia.

Ante la gran afluencia de público que se espera, especialmente durante los conciertos y espectáculos musicales, se han acordado diversas medidas de seguridad. Asimismo, se ha puesto un especial énfasis en la seguridad de las mujeres, confirmando la instalación de un Punto Violeta por parte del Ayuntamiento. En este espacio, cualquier mujer que sufra una agresión podrá recibir atención inmediata.

La sesión concluyó subrayando la necesidad de una planificación previa y una estrecha cooperación entre la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para asegurar una convivencia pacífica durante todas las celebraciones.