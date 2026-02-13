Béjar rescindirá el contrato con Puerto de Navacerrada y buscará otra empresa que finalice la revisión del telesilla

La Covatilla ha emitido un comunicado en el que aseguran que el primer paso para abrir el telesilla es la rescisión del contrato con Puerto de Navacerrada, empresa por la que llevan esperando casi un mes desde que las piezas que había que reparar llegaron de Francia. Afirman que el fin de la relación contractual con la empresa “es imprescindible antes de avanzar cualquier actuación técnica”. El edil de TAB, Javier Garrido, afirma que necesitan el acuerdo firmado por ambas partes para poder contratar a otra empresa que termine la revisión V7 del remonte.

Por otra parte, el edil ha explicado que las intensas nevadas han hecho que haya que esperar a que mejoren las condiciones meteorológicas “para poder acceder a las tres o cuatro primeras pilonas, donde es necesario sustituir ejes, bandajes y otros componentes”. También necesitarán “reponer la zona del levante y habilitar caminos entre la nieve acumulada, una labor que requerirá tiempo. El proceso se abordará de manera progresiva, dado que todavía quedan trabajos pendientes de ejecución”.

El estado del cable, que lleva año y medio sin funcionar es otro problema añadido ya que “durante ese tiempo ha permanecido en posiciones que han generado los denominados “vicios del cable”, es decir, deformaciones e inercias provocadas por haber estado en panza o apoyado en pilonas. La única manera de corregir estos vicios es poner el telesilla en marcha durante un periodo prolongado. La empresa de ingeniería recomienda más de 100 horas de funcionamiento, lo que podría traducirse en entre 20 y 30 días de pruebas antes de valorar la apertura”, afirman.

Todo esto hace que desde el Ayuntamiento aseguren que “la decisión final de abrir el telesilla depende de estos trabajos y los informes técnicos” ya que “no se procederá a la apertura si no se garantiza plenamente la seguridad de los usuarios”. “Si se abre, será con total garantía. Y si no, no se abrirá”, recalca el concejal, dejando el calendario definitivo supeditado a la evolución de los trabajos técnicos