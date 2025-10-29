Béjar subvenciona la participación de los niños en campamentos

El Ayuntamiento de Béjar ha lanzado una nueva convocatoria de subvenciones para familias de Béjar, destinadas a apoyar los gastos de participación de niños y niñas en campamentos de verano desarrollados en el municipio durante julio y agosto de 2025. Podrán solicitar la ayuda las familias con menores de 3 a 16 años que hayan participado en actividades organizadas por asociaciones, empresas, clubes deportivos o centros educativos de Béjar, siempre que se realicen en días laborales y sin pernocta.

La ayuda podrá alcanzar hasta 50€ por niño/a y campamento máximo una ayuda por niño por convocatoria de las ayudas de 2025. El plazo de presentación de solicitudes se mantiene abierto hasta el 25 de noviembre de 2025. Las bases completas y la documentación necesaria se puede consultar en la web del Ayuntamiento o en las oficinas municipales.

Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento, en la dirección que a continuación se detalla: https://bejar.sedelectronica.es/info.2 o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín de la Provincia.