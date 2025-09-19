Béjar tendrá un hueco en la nueva edición de la Feria Internacional de Ecoturismo NATURCY

Béjar participará en la VIII edición de la Feria Internacional de Ecoturismo NATURCYL, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Campo de Polo del Real Sitio de San Ildefonso.

El stand de Béjar estará ubicado en la carpa B y contará con un espacio de 30 metros cuadrados, donde se exhibirán paneles informativos sobre las rutas de senderismo, la estación de esquí La Covatilla y otros recursos turísticos del municipio. Además, se ofrecerá una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual que permitirán disfrutar de panorámicas en 360 grados.

El horario de apertura al público de la feria será el viernes y el sábado de 10:00 a 20:00 horas y el domingo de 10:00 a 17:00 horas.

La entrada es gratuita y puede obtenerse a través de la página web oficial del evento.