Béjar triunfa con su simulador de esquí en Fitur: "Queremos que La Covatilla sea los 365 días del año haciendo deporte"

Béjar puede presumir de ser uno de los pocos municipios salmantinos con estand propio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Con su presencia potente y muy cuidada, su Ayuntamiento pretende dar un paso más en su estrategia de promoción turística. “Estamos teniendo una acogida buena y promocionando todo lo que tenemos de deporte, cultura, los Hombres de Musgo y el Corpus Chisti”, ha destacado el alcalde, Antonio Cámara.

Como gran novedad, el puesto bejarano incorpora un simulador de esquí. “Buscábamos ser rompedores y que la gente pudiera esquiar en el estand”. Los resultados están siendo “interesantes”. “Hilamos con la posibilidad de atracción de La Covatilla, que venga mucha gente a practicar este y otros deportes en la nieve. Queremos que sea los 365 días del año haciendo deporte”, ha reconocido.

También incorpora gafas de realidad aumentada y una gran pantalla envolvente que proyecta las rutas de senderismo, el patrimonio cultural o los eventos que acogerá el municipio a lo largo de 2026. Una apuesta por la tecnología que convierte al estand de Béjar en uno de los más innovadores de Fitur y que se trasladará al propio consistorio: “Queremos hacer una modernización en el Ayuntamiento”.

Volver a potenciar la Ruta Vetona

Béjar presentará este fin de semana la Ruta Vetona 2026, que incorpora varias novedades, como un cambio de calendario. Todas las carreras a pie se celebrarán el 30 de mayo y las competiciones de mountain bike, el día 31. “Es una prueba que queremos volver a potenciar mucho porque es emblemática”. Las inscripciones ya se han abierto y el el Ayuntamiento espera “que se acaben rápido”.

El consistorio bejarano también ha querido promocionar la media maratón de abril, “muy dura pero prepara muy bien para el maratón de Madrid”; el bordado serrano en colaboración con Mogarraz o la red de juderías de la que forma parte. “Es importante en estos tiempos que corren, tener buenas relaciones con los municipios. Además, nosotros tenemos el Museo Judío David Melul, que es casi el que más visitas recibe”.

Otra red, la de Ruta de la Plata que conecta el norte y el sur del país, convierte a Béjar en punto de acogida y de descanso. “Tenemos que potenciarla. Los municipios estamos con muchísimo interés en reivindicarla”, ha subrayado.