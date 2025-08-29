Béjar vibra al ritmo de charanga y ganas de fiesta

Béjar se ha convertido en la tarde de este viernes en el epicentro de la diversión y la alegría, con un ambiente que desbordaba entusiasmo y energía por cada una de sus calles. A las 19:30, las peñas locales comenzaron su tradicional pasacalle, marcando el compás con la animada música de la charanga, mientras vecinos y visitantes se unían a la celebración, vaso en mano y sonrisas de oreja a oreja.

Béjar, pasacalles de Peñas y pregón

A las 20:00 llegó el esperado pregón, dando oficialmente el pistoletazo de salida a una noche, y a unas fiestas, que prometen ser inolvidables. Entre atuendos coloridos de peñas y la multitud que llenaba las calles, el ambiente era simplemente contagioso: risas, bailes improvisados y fotos para el recuerdo se multiplicaban por doquier.

Y la fiesta no terminó ahí: después del pregón, el municipio salmantino se ha transformado en una auténtica macro discoteca al aire libre.

La combinación de tradición, ritmo y ganas de pasarlo bien ha convertido la jornada en un auténtico espectáculo, demostrando una vez más que Béjar sabe cómo celebrar y hacer disfrutar a todos sus visitantes.

Si alguien buscaba el lugar donde la fiesta se siente en cada esquina, no tuvo más que acercarse y sumergirse en esta tarde llena de alegría, música y buen ambiente.