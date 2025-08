Béjar vivirá este martes una intensa moción de censura para cambiar de alcalde

Luis Francisco Martín tiene las horas contadas como alcalde de Béjar. Contadas y restando, puesto que a las 12:00 horas de este mismo martes, 5 de agosto, tendrá lugar el pleno donde se hará efectiva la moción de censura para cesarlo al frente del Ayuntamiento.

El salón de pleno del Consistorio de Béjar espera un pleno, cuanto menos movido, donde se hará efectiva la moción de censura presentada por todos los concejales de la oposición.

Saldrá adelante con los votos de los 7 concejales del PSOE, el concejal de Tú Aportas Béjar, Javier Garrido; y las dos concejalas no adscritas, Araceli Dorado y Olga García. Con ella Luis Francisco Martín dejará de ser el alcalde de Béjar y el mando del Consistorio pasará a Antonio Cámara, quien ya fuera alcalde en la pasada legislatura.

No obstante, y a pesar del apoyo a la moción de censura por parte de todos los concejales de la oposición, el nuevo equipo de gobierno no contará con las dos concejales no adscritas y estará formado por todos los concejales del PSOE y, presumiblemente, por Javier Garrtido (TAB).