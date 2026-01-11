El bejarano Ignacio Coll, nuevo decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León

Ignacio Coll Tellecha, salmantino y bejarano, ha sido elegido como nuevo decano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León en una asamblea celebrada, además, en el municipio textil, sucediendo de esta forma a Pedro Lechuga Mallo, decano en cuatro períodos diferentes, desde la creación del propio Colegio en 2012.

La nueva Junta tendrá trece miembros, con los vicedecano de Estela Carretero García, Ismael García Herrero y Alejandra Martín Casado, representando así a Ávila, Valladolid y Salamanca, respectivamente. Además,

Mar González Mena, de Burgos, será la nueva secretaria general, y Ana María Garrido Redondo, de Valladolid, actuará como vicesecretaria. Como vocales les acompañan María Coco Hernando, de Segovia, Ana Esther Méndez Romón, de Soria, Rosa Masegosa Sánchez, de Valladolid, Nuria Martín González de León, María Mena Núñez, de Burgos, y Jorge Francés Martín, de Valladolid. Asimismo, el zamorano Ángel Prada Bermejo será el tesorero.

El nuevo Decano ha destacado en la asamblea que defenderá “los intereses de la profesión y de quienes la ejercemos”, remarcando la importancia en la formación universitaria para llegar a ser periodistas o en asuntos relacionados con ello. Por otro lado, también ha hablado sobre la Ley de Publicidad Institucional, afirmando que “perjudica a los periodistas y a los medios y cuya aplicación está provocando despidos desde hace meses”, tal y como avanzó SALAMANCA24HORAS.

Por otro lado, también ha avanzado la realización de un curso sobre Inteligencia Artificial en el que hay 77 matriculados, además de los talleres inFORMADOS en los que ya han participado 800 estudiantes de secundaria. Asimismo, también ha realizado un anuncio sobre un nuevo programa con la Universidad de Salamanca, llegando ya a los diez en los que han colaborado conjuntamente.