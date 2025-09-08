Los bejaranos se rinden ante la Virgen del Castañar en su día grande

Los bejaranos han puesto fin a sus fiestas patronales con el día grande en honor a Nuestra Señora del Castañar. El Santuario ha acogido la misa en la que han participado cientos de vecinos.

La coral de la ciudad ha sido la encargada de cantar la misa que se ha celebrado en la plaza contigua al santuario. En un acto organizado con mimo por los cofrades, que han sido los encargados de llevar a la patrona por el Castañar en este lunes festivo en la ciudad textil que han dejado paso después al resto de los vecinos de la ciudad.

Una misa solemne que ha contado con la presencia de las autoridades locales y tras la que ha comenzado la tradicional romería.

Un broche de oro para las celebraciones de este año que concluyen con la tarde de toros en La Ancianita ya que el Ayuntamiento ha decidido suspender los fuegos artificiales siguiendo la tónica de otras localidades. Una suspensión tanto por prevención, ya que todavía hay peligro de incendios, como por solidaridad y respeto con los afectados por los fuegos.