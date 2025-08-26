Bronca e insultos en la comisión de Béjar que ha informado del inicio de la auditoría en La Covatilla

La Covatilla sigue siendo motivo de tensión entre los distintos grupos del Ayuntamiento de Béjar. La falta de la inspección obligatoria en el telesilla durante la temporada pasada impidió que la estación de esquí pudiera funcionar con normalidad y ese asunto sigue levantando ampollas. La situación de la estación, las necesidades que tiene y las carencias están ya siendo analizadas por una empresa especializada que ha iniciado una auditoria en las instalaciones. Así lo ha informado el concejal delegado de la estación, Javier Garrido, durante una comisión informativa en el Ayuntamiento de Béjar que ha acabado con una bronca monumental.

Al terminar la comisión, el exalcalde Luis Francisco Martín habría llamado ladrón al edil de Tú Aportas Béjar, y dirigiéndose a él, según los testigos, le habría dicho “te voy dar una hostia que te voy a sacar el pelo”. En respuesta, Garrido se habría agarrado al respaldo de una silla para decirle que si continuaba se la tiraba. Un enfrentamiento que habrían frenado el resto de concejales presentes. Aún así, antes de irse Luis Francisco Martín todavía le habría dicho “tienes que ir a Turquía a que te pongan pelo”. Una situación esperpéntica que no es nueva en el consistorio bejarano ya que hace un año una concejal del PSOE denunció a Luis Francisco por un intento de agresión tras finalizar una comisión ya que el entonces alcalde se dirigió a ella de forma amenazante y tuvo que ser sujetado por otros ediles.

Situaciones tensas y bochornosas que se repiten y que elevan todavía más el clima de tensión en el Ayuntamiento. Tensión que es palpable cuando se trata el tema de La Covatilla, por cuya gestión el equipo de Gobierno de Luis Francisco Martín ha recibido numerosas críticas.

Disputas aparte, la empresa contratada por el Ayuntamiento ya está en la estación haciendo un estudio técnico integral de instalaciones, maquinaria, documentación, permisos, etc. que estará listo en unos días y con el que el nuevo equipo de Gobierno espera poder empezar a trabajar para poner a punto la estación para la próxima temporada de nieve tras dos años bajo mínimos.