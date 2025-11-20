En busca de tejidos innovadores para revitalizar la industria textil de Béjar

Desarrollar nuevos tejidos, que sean técnicos y funcionales, aptos para sectores como el deporte, la automoción, la protección laboral o hacer uniformes para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado es el objetivo de un proyecto que desarrollará la Agrupación de Fabricantes de Béjar que acaba de recibir una subvención de la Junta por un importe de 298.200 euros.

El proyecto, alineado con los objetivos del Programa Territorial de Fomento de Béjar, supone una actuación estratégica para la consolidación del tejido industrial vinculado al sector textil en el territorio, teniendo en cuenta que la industria transformadora lanera constituye una actividad de especialización histórica en la ciudad.

El sector textil de Béjar se caracteriza por la integración de todo el proceso productivo. Desde la recepción y preparación de la lana hasta el acabado final del tejido, de ahí la importancia de contar con tejidos altamente competitivos y acordes con las exigencias del mercado, siendo este el objetivo principal del proyecto al que se destina la subvención aprobada

La iniciativa, promovida por la Agrupación de Fabricantes de Béjar, está basada en la innovación y en la sostenibilidad. Por un lado, contempla el diseño y desarrollo de tejidos de altas prestaciones ‘Tipos Béjar’ que respondan a las características técnicas de las uniformidades en uso en la actualidad, especialmente en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que tradicionalmente ha suministrado la industria bejarana. Además, el proyecto apuesta por fomentar la economía circular y la bioeconomía, promoviendo el incremento del uso de materiales reciclados y reciclables.

La Agrupación de Fabricantes de Béjar, promotora de proyecto, es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1979 con la finalidad de representar y coordinar los intereses del sector textil local. Esta agrupación ha sido clave en la defensa del tejido industrial bejarano, especialmente en la producción de paños de lana, que históricamente han sido el motor económico de la ciudad.