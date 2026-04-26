Béjar sufre los estragos de una gran tromba de agua

Toda la provincia de Salamanca se encuentra, durante la tarde de este domingo 26 de abril, bajo aviso amarillo por lluvia y tormentas, tal y como advertían las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET). Y Béjar ya ha sido el escenario protagonista de un episodio tormentoso de especial virulencia.

Como puede apreciarse en el vídeo, difundido por METEOSALAMANCA (@METEOYAYI), una gran la tromba de agua ha caído con fuerza sobre el municipio. En apenas unos minutos, la intensidad de la precipitación ha teñido los cielos de gris y encharcado las calles.

En algunas zonas del municipio, las carreteras sufren ya los estragos de la tormenta, con grandes cantidades de agua sobre el asfalto que están llegando a dificultar la conducción.

Pero aunque Béjar haya sido de las primeras localidades en sufrir el impacto de la tormenta, el aviso amarillo se extiende a toda la provincia de Salamanca y no llegará a su fin hasta las 21:59 horas de este domingo. Se esperan grandes acumulaciones, así como tormentas eléctricas y episodios de granizo.

En la capital charra, el Ayuntamiento ha cerrado parques y zonas arboladas como medida preventiva.