Cantagallo contará con un nuevo punto limpio

La provincia de Salamanca contará con un nuevo punto limpio, más en concreto en la localidad de Cantagallo, en la comarca de Béjar. Para ello, la Junta de Castilla y León destinará un total de 1.439.107 euros que dividirá entre este lugar y otro en Modúbar de la Emparedada, en Burgos.

Todo esto se encuadra en el plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, además de fomentar la economía circular y así mejorar la amplitud de lugares con puntos limpios a lo largo y ancho de la región castellanoleonesa.

Con esta actuación en Cantagallo se prestará servicio a la Mancomunidad Ruta de la Plata, mientras que en el caso de Modúbar de la Emparedada será para la de la Ribera del Río Ausín y Zona de San Pedro de Cardeña.

SOMACYL, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, será la entidad encargada de construir los puntos limpios para después ser entregados a los diferentes ayuntamientos competentes.