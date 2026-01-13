Cantagallo cuenta con un nuevo edificio para conocer en profundidad la Ruta de la Plata a su paso por la Sierra de Béjar

Centro de Interpretación Turístico de la Ruta de la Plata - Sierra de Béjar (Cantagallo)

La Junta de Castilla y León, con el apoyo financiero del Ministerio de Industria y Turismo a través de los fondos Next Generation, ha puesto en marcha un nuevo centro de interpretación turístico en Cantagallo.

Se trata de un edificio con el que se busca profundizar en el conocimiento de toda la zona de la Sierra de Béjar por donde pasa la Ruta de la Plata, creando un espacio ecosostenible de turismo verde que sirva como puerta de entrada para conocer todo este territorio.

El centro actuará como punto de referencia para difundir, precisamente, el legado histórico y cultural de la zona a nivel local, nacional e internacional; tratando, además, de impulsar la economía turística para tratar de paliar el problema de la despoblación.

La inauguración de este nuevo edificio ha tenido lugar este martes y ha contado con la presencia del consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, y la subdelegada de Gobierno en Salamanca, Rosa López.