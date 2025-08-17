Una capa de ceniza cubre el cielo de Béjar tras los incendios del norte de Cáceres

El incendio de Jarilla se extiende a gran velocidad según los informes que están llegando de las instituciones oficiales de la Junta de Extremadura. Tras varios días en los que el fuego se ha descontrolado y ha obligado a cortar carreteras nacionales como la N-630 a su paso por Aldeanueva, la ceniza está llegando a Béjar en forma de nube, complicando la situación para las personas con problemas respiratorios.

Un fuego que aún no se ha llegado a controlar y que se encontraría por la zona de Hervás, por el Valle del Ambroz, y se teme que pudiera llegar en las próximas horas o días a tierras bejaranas.

Los municipios salmantinos que hacen frontera con Cáceres están en alerta por las ituación que se podría vivir en la zona. A las 12:30 horas, todo transcurre con normalidad a expeción de los campings de Hervás que han tenido que ser evacuados.

De momento, la autovía A-66, de las más transitadas durante esta época del año y en plena operación retorno, no se ha cortado en ningún momento ante el riesgo del incendio. SALAMANCA24HORAS informará sobre la situación.