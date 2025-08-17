Una capa de ceniza cubre el cielo de Béjar tras los incendios del norte de Cáceres
Desde hace días, el municipio textil está viviendo momentos complicados con la calidad del aire, a consecuencia del fuego de Extremadura
El incendio de Jarilla se extiende a gran velocidad según los informes que están llegando de las instituciones oficiales de la Junta de Extremadura. Tras varios días en los que el fuego se ha descontrolado y ha obligado a cortar carreteras nacionales como la N-630 a su paso por Aldeanueva, la ceniza está llegando a Béjar en forma de nube, complicando la situación para las personas con problemas respiratorios.
Un fuego que aún no se ha llegado a controlar y que se encontraría por la zona de Hervás, por el Valle del Ambroz, y se teme que pudiera llegar en las próximas horas o días a tierras bejaranas.
Los municipios salmantinos que hacen frontera con Cáceres están en alerta por las ituación que se podría vivir en la zona. A las 12:30 horas, todo transcurre con normalidad a expeción de los campings de Hervás que han tenido que ser evacuados.
De momento, la autovía A-66, de las más transitadas durante esta época del año y en plena operación retorno, no se ha cortado en ningún momento ante el riesgo del incendio. SALAMANCA24HORAS informará sobre la situación.
También te puede interesar
Lo último