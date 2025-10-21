La centenaria Banda de Música de Béjar busca nuevos músicos

La centenaria Banda de Música de Béjar busca nuevos miembros y para ello han iniciado una campaña de captación con el objetivo de ampliar el número de integrantes. Para ello buscan personas que sepan tocar alguno de estos instrumentos: clarinete, flauta, oboe, fagot, saxo alto, tenor o barítono, trompa, trombón, tuba, fliscorno, trompeta o instrumentos de percusión.

Los interesados pueden acercarse cualquier viernes a partir de las 20.00 horas al primer piso del Convento de San Francisco, lugar de ensayos de la banda y poder comenzar a vivir la experiencia de tocar en una banda todo tipo de géneros musicales, desde la música clásica más conocida, pasando por bandas sonoras de cine, música popular, pasodoble, zarzuela...

Los interesados pueden contactar con la banda a través de Instagram, Facebook o el Whatsapp del 617381804.