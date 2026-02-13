Chabela de la Torre lleva a Béjar las novedosas propuestas de Nueve Castilla y León para la revitalización de la comarca

Chabela de la Torre, número uno de la lista de candidatos por Salamanca de Nueve Castilla y León, ha visitado este viernes Béjar acompañada de Eusebio Sánchez, Manuel Hernández y otros integrantes de la formación. De la Torre ha denunciado el abandono al que, durante décadas, se ha visto sometida Béjar y su comarca por parte de todos los partidos políticos y de todas las instituciones. En este sentido, ha subrayado que, aunque “el principal obstáculo para el progreso de Béjar es, sin duda, la inestabilidad política crónica de su Ayuntamiento”, esa situación “no exime de responsabilidad a la Junta de Castilla y León”. “No basta con venir a Béjar, firmar cheques y marcharse. Ese dinero es de todos los castellanos y leoneses, y la Junta tiene el deber de garantizar su mejor uso”, ha recalcado. Con ese diagnóstico, Nueve Castilla y León asume un compromiso claro con la comarca: abordar de una vez por todas los problemas estructurales que arrastra Béjar y activar un programa de revitalización ambicioso, medible y sostenido en el tiempo.

Entre las propuestas anunciadas, la portavoz ha destacado tres ejes prioritarios: Inversión en un centro de datos de gran escala. La propuesta se apoya en activos reales del municipio: ubicación estratégica, disponibilidad de suelo e infraestructuras de antiguas fábricas textiles, abundancia de agua y energía, y capital humano con experiencia y formación. Refuerzo de medios y personal para que el hospital comarcal funcione a pleno rendimiento. El objetivo es reducir listas de espera, evitar desplazamientos innecesarios a Salamanca y generar empleo local cualificado. Transformación de Llano Alto en un Centro de Alto Rendimiento Deportivo, integrado con la oferta formativa de la Universidad de Salamanca y del Centro Integrado de Formación Profesional. La medida permitiría atraer a Béjar a más de un centenar de deportistas de alto nivel durante todo el año, con un retorno económico y social directo para toda la comarca.

Por su parte, el bejarano Eusebio Sánchez ha señalado que, para que Béjar pueda reindustrializarse, es imprescindible que Red Eléctrica Española (REE) acometa una inversión que garantice un suministro eléctrico estable y suficiente para la ciudad textil. Ha advertido de que, en la actualidad, el abastecimiento depende de una línea de 132 kV, construida en la década de los sesenta y gestionada por Iberdrola, que se encuentra “claramente saturada”.

En este contexto, ha concluido que asegurar energía para una futura Béjar industrial exige la construcción urgente de una línea de 220 kV que sustituya a la infraestructura actual. Como ejemplo del impacto real de estas limitaciones, Sánchez ha citado la situación del Polígono Industrial de Béjar, donde las parcelas del sector agroalimentario disponen de una reserva de potencia mínima e insuficiente de 65 kV. “Esto frena la llegada de nuevas empresas y, a las que lo intentan, se les exigen inversiones millonarias para reforzar la línea y los centros de transformación del polígono”, ha añadido.

En relación con La Covatilla, Sánchez ha repasado las necesidades e inversiones pendientes y ha destacado la apuesta de Nueve Castilla y León por un modelo de gestión público-privado como pieza clave para garantizar su viabilidad. Además, ha subrayado que, pese a tratarse de la principal infraestructura turístico-deportiva de la provincia de Salamanca, la gestión municipal “la ha convertido en uno de los mayores problemas para la ciudad”.

En este punto, ha recordado la existencia de una sentencia que obliga al Ayuntamiento a abonar 4,2 millones de euros a Unicaja, derivada de la adjudicación municipal de los 17 lotes de la liquidación concursal de GECOBESA. La resolución fue recurrida por el Ayuntamiento en mayo de 2025 ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, de confirmarse, supondría un impacto directo sobre las arcas municipales de 4,2 millones, más intereses — según ha indicado— “a razón de 13.000 euros mensuales”, lo que podría elevar el coste total por encima de los 7 millones de euros.