Chabela de la Torre presenta en Béjar las propuestas de Nueve Castilla y León para reactivar la comarca

La candidata número uno por Salamanca de Nueve Castilla y León, Chabela de la Torre, ha visitado este jueves la ciudad de Béjar junto a miembros de su candidatura, entre ellos Eusebio Sánchez, Manuel Hernández y Ana Castelló, para presentar las principales líneas programáticas del partido con el objetivo de dinamizar la zona.

Durante la visita, De la Torre recordó la importancia histórica de Béjar como motor económico y social de la provincia de Salamanca, gracias a su potente industria textil y a un tejido económico que durante décadas fue referente. Sin embargo, señaló que la falta de inversión y servicios ha provocado con el paso de los años una pérdida de peso económico y un aumento de la despoblación en la comarca.

Ante esta situación, la candidata trasladó a los vecinos varias propuestas centradas en sectores clave para la recuperación de la zona. En materia sanitaria, el partido plantea dotar de autonomía al Hospital Virgen del Castañar, con recursos y especialidades propias que permitan mejorar la atención médica en Béjar y su área de influencia.

Otra de las iniciativas pasa por impulsar el uso cultural y sostenible de la Villa Renacentista de El Bosque de Béjar mediante un modelo de gestión público-privado que ayude a recuperar su valor histórico y artístico.

En el ámbito deportivo, la formación propone convertir las instalaciones de Llano Alto en un centro de alto rendimiento vinculado a la oferta formativa de la Universidad de Salamanca y del CIFP de la zona.

Por último, De la Torre defendió la necesidad de abordar los problemas estructurales de la estación de esquí de La Covatilla. Entre las medidas planteadas se encuentran nuevas inversiones para ampliar el aforo de esquiadores, aumentar los días de actividad y establecer un modelo de gestión alejado de la política que garantice su futuro.