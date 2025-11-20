Un ciberataque al Ayuntamiento de Béjar deja al descubierto ficheros de datos personales

La Guardia Civil, a través del Grupo de Inteligencia Criminal, y el Centro de Operaciones de Seguridad de la Administración del Estado están investigando un ciberataque al Ayuntamiento de Béjar que podría haber dejado al descubierto ficheros de datos. El Ayuntamiento de la localidad habría tenido constancia del hackeo en la mañana de este miércoles tras ser alertados por los investigadores que habrían encontrado publicaciones en distintas redes sociales asegurando tener los ficheros, según ha asegurado el alcalde de la ciudad, Antonio Cámara.

“Se ha iniciado una investigación y vamos a presentar una denuncia”, asegura el alcalde que añade que todos los esfuerzos del departamento de informática se centran en “descubrir el origen del acceso irregular, saber por donde han entrado y para ello estamos analizando todos los ordenadores y trabajando para ver de dónde han salido los datos”.

Desde el Ayuntamiento de la ciudad creen que ha sido solo un ordenador el hackeado.