Comienza la modernización del barrio de Los Praos en Béjar

El Ayuntamiento de Béjar ha comenzado la renovación de la calle Primero de Mayo en el barrio de “Los Praos”. Una obra que "no solo busca mejorar la estética de la vía, sino que aborda una reforma estructural necesaria para garantizar la eficiencia de los servicios públicos", aseguran desde el Ayuntamiento.

La obra cuenta con un presupuesto de 138.581,65 euros y se centra en el tramo comprendido entre la plaza homónima hasta la confluencia con la travesía de Leandro Cascón. Esta cantidad, sumada a los 85.636,15 euros de la obra que se está ejecutando actualmente en la plaza de Leandro Cascón, supone una inversión total de 224.217,80 € destinada a la mejora directa del barrio en esta etapa.

Los trabajos proyectados consistirán en la sustitución de canalizaciones con la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento para mejorar el servicio de agua y la instaslación de nueva pavimentación, con un firme más resistente y accesible para peatones y vehículos.

Esta intervención se desarrolla de forma simultánea a los trabajos en la plaza de Leandro Cascón y forma parte de una estrategia global que ha sido trabajada y consensuada con la Asociación de Vecinos de Los Praos - Recreo. El objetivo es dar una respuesta real a las demandas del barrio mediante un plan por fases que permita una transformación ordenada y eficaz.

Tras estas primeras actuaciones, el Ayuntamiento ya tiene proyectada la continuidad de las mejoras en el resto de la calle Primero de Mayo, la zona superior de la calle Las Justas y la calle Tormes.

La meta institucional es alcanzar una actuación integral en “Los Praos” que modernice sus infraestructuras públicas. No se trata de intervenciones aisladas, sino de una hoja de ruta planificada para que todo el barrio cuente con servicios e instalaciones del siglo XXI.