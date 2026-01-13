Comienzan las obras de renovación de redes y pavimentación en la plaza Leandro Cascón de Béjar

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado que este martes iniciará las obras de renovación de las canalizaciones y mejora de la pavimentación en la plaza de Leandro Cascón. Se trata de "una actuación que permitirá modernizar las infraestructuras y mejorar el entorno urbano de esta zona de la ciudad", aseguran desde el Consistorio.

Los trabajos contemplan la sustitución de 85 metros lineales de tuberías de abastecimiento, así como la renovación de 110 metros lineales de las redes de saneamiento y pluviales. Asimismo, se procederá a la renovación de las acometidas particulares, mejorando el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones existentes. Dentro de la actuación también se dotará a la plaza de bocas de riego e hidrantes para uso de los servicios de bomberos, reforzando así las condiciones de seguridad y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

En cuanto a la urbanización, está previsto pavimentar una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados, mediante una solución combinada de losetas hidráulicas y hormigón impreso, que permitirá mejorar la accesibilidad, la durabilidad del pavimento y la imagen general de la plaza.

La actuación cuenta con una inversión prevista de 85.636,15 euros y se enmarca dentro del plan municipal de mejora de infraestructuras urbanas.

Estas obras suponen el inicio de una serie de actuaciones previstas en el barrio de Los Praos, que tendrán continuidad con la ejecución de la primera fase de la calle Primero de Mayo, programada para el primer semestre del año 2026. Desde el Ayuntamiento de Béjar se señala que estas intervenciones tienen como objetivo seguir avanzando en la modernización de los barrios y en la mejora de los servicios públicos municipales.