Las concejalas no adscritas de Béjar piden la mejora urgente de la A66

Las ediles no adscritas en el Ayuntamiento de Béjar, Olga García y Araceli Dorado, han presentado una moción para que el Consistorio exija el arreglo integral de la autovía A66 en el tramo entre Salamanca y la ciudad textil, haciendo especial hincapié en el mal estado del Puerto de Vallejera.

Aseguran en la moción, que se debatirá en el próximo pleno, que el estado de conservación de esta vía “ha alcanzado un nivel de deterioro que supone un riesgo constante para la seguridad vial” y añaden que “no hablamos de deficiencias puntuales, sino de un abandono sistemático del mantenimiento de la calzada. El carril derecho en casi todo el tramo Béjar-Salamanca presenta baches de grandes dimensiones, grietas profundas y una pérdida de adherencia que obliga a los conductores, en muchos casos, a circular por el carril izquierdo de manera indebida para evitar daños en sus vehículos o accidentes, con el consiguiente peligro que ello conlleva”.

De todo el tramo, afirman que el Puerto de Vallejera es el que peor está. “Debido a su altitud y climatología, sufre un desgaste extremo que ha convertido el asfalto en un escenario criminal para los usuarios. Las trampas en forma de socavones en este tramo no solo provocan roturas de neumáticos y suspensiones, sino que en condiciones de lluvia o hielo pueden derivar en tragedias personales”.

Por ello solicitan que el Ayuntamiento de Béjar exija al Ministerio de Transportes la licitación y ejecución urgente de un proyecto de reasfaltado integral y refuerzo de firme de la Autovía A-66 en todo el tramo comprendido entre Béjar y Salamanca y que se realice una actuación de emergencia inmediata en el Puerto de Vallejera para eliminar los socavones y puntos críticos antes de que finalice la actual campaña invernal, priorizando la seguridad de los usuarios.