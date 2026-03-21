La Congregación de Jesús Nazareno presenta su programación de Semana Santa

Quedan tan solo siete días para que comience la Semana Santa de Salamanca y la Hermandad de Jesús Nazareno ha dado a conocer las actividades que llevará a cabo durante la misma.

La programación comenzará este domingo, 22 de marzo, a las 20:00 horas con el pregón a cargo de Félix Pérez López en el Teatro Cervantes. Al día siguiente y hasta el 31 de marzo, se celebrarán la Eucaristía y Novena a las 19:00 horas. A la conclusión de la misma, habrá un besapiés de Jesús Nazareno.

El 27 de marzo a las 21:30 horas se celebrará el XXXIV Viacrucis de la Antigua. Saldrán desde Santa María y estará alumbrada por cirios en todo momento.

Dos de los días grandes serán el Miércoles y el Jueves Santo con las procesiones de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias. La primera será a las 21:00 horas e irá sucedida de la tradicional bendición de hábitos y crucifijos, mientras que la segunda saldrá a las 21:30 horas.

El Viernes Santo será la procesión de Jesús de Pasión a las 12:00 horas y el Sábado de Gloria se han programado actividades con los niños de la HErmandad, una vigilia en Santa María la Mayor y la procesión del Encuentro.