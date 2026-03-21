La Congregación de Jesús Nazareno presenta su programación de Semana Santa
Las procesiones comenzarán el Miércoles Santo, uno de los días más esperados para los fieles de Béjar
Quedan tan solo siete días para que comience la Semana Santa de Salamanca y la Hermandad de Jesús Nazareno ha dado a conocer las actividades que llevará a cabo durante la misma.
La programación comenzará este domingo, 22 de marzo, a las 20:00 horas con el pregón a cargo de Félix Pérez López en el Teatro Cervantes. Al día siguiente y hasta el 31 de marzo, se celebrarán la Eucaristía y Novena a las 19:00 horas. A la conclusión de la misma, habrá un besapiés de Jesús Nazareno.
El 27 de marzo a las 21:30 horas se celebrará el XXXIV Viacrucis de la Antigua. Saldrán desde Santa María y estará alumbrada por cirios en todo momento.
Dos de los días grandes serán el Miércoles y el Jueves Santo con las procesiones de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de las Angustias. La primera será a las 21:00 horas e irá sucedida de la tradicional bendición de hábitos y crucifijos, mientras que la segunda saldrá a las 21:30 horas.
El Viernes Santo será la procesión de Jesús de Pasión a las 12:00 horas y el Sábado de Gloria se han programado actividades con los niños de la HErmandad, una vigilia en Santa María la Mayor y la procesión del Encuentro.
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