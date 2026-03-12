Cortada durante cinco meses la carretera que une Valdelacasa con Ledrada

Con motivo de las obra que se acometerán en la DSA-246 durante los próximo meses, el tramo de carretera que comprende los municipios de Valdelacasa y Ledrada estará cortado al tráfico de vehículos durante cinco meses.

Así pues, desde el 16 de marzo y hasta el 23 de agosto no se podrá circular por esta vía, permaneciendo cortada al tráfico de todo tipo de vehículos durante los próximos cinco meses.

El desplazamiento alternativo se realizará por los municipios de Fuentes de Béjar u Puebla de San Medel, por lo que se podrá circular por la DSA-250 y la DSA-244 para llegar a ambas localidades.