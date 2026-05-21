Corte de agua por obras en Los Praos, Recreo y las zona altas de Béjar este jueves

El Ayuntamiento de Béjar ha comunicado un corte en el suministro de agua para este jueves con motivo de las obras que se están llevando a cabo para mejorar la red de suministro en la ciudad. Unas obras que afectarán al suministro este jueves a partir de las 21.00 horas, que es cuando se desarrollarán los trabajos para minimizar las molestias a los vecinos afectados, según ha asegurado el Consistorio.

Durante el desarrollo de los trabajos, toda la ciudad puede verse afectada por una reducción puntual del caudal de suministro. No obstante, la zona de Los Praos, Recreo y el resto de las zonas altas de la ciudad serán las que puedan registrar una mayor afectación.

Se prevé que las labores técnicas concluyan a lo largo de la madrugada. No obstante, se advierte a la población de que la recuperación de los niveles normales de caudal y presión en los grifos podría costar unas horas tras la finalización de los trabajos, restableciéndose el servicio por completo de forma progresiva.

Desde el Ayuntamiento aseguran que "la finalidad principal de esta actuación es realizar una sectorización estratégica de la red. De este modo, en caso de que se produzcan futuras averías, las interrupciones afectarán al menor número de ciudadanos posible, garantizando un servicio más eficiente y aislado".