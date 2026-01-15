La Covatilla comienza su temporada de bautismos blancos para escolares

La Estación de Esquí La Covatilla ha iniciado este jueves su temporada de bautismos blancos que permite a los escolares aprender a esquiar y tomar contacto con la nieve. Han sido los alumnos del instituto bejarano Ramón Olleros los que han abierto la actividad que continuará la próxima semana con estudiantes de los colegios bejaranos de Nuestra Señora del Castañar y Filiberto Villalobos. Estos tres centros han accedido al programa de forma independiente ya que el Ayuntamiento de Béjar ha ofertado la iniciativa fuera de la convocatoria de la Diputación con el fin de que todos los chicos puedan acceder a las pistas de esquí.

El inicio del programa hará que los chicos ocupen de forma constante las pistas de debutantes durante las próximas semanas, ya que a partir del día 22 llegarán a la estación los escolares de la provincia y de Cáceres, más de mil, repartidos en las próximas semanas. Falta confirmar el programa con el Ayuntamiento de Salamanca con el que están a la espera de concretar alumnos y profesores para las clases, según asegura el concejal delegado de la estación de esquí, Javier Garrido.