La Covatilla se cuela entre los cuatro puntos más fríos del país

La estación de esquí de la Covatilla se ha colado, en la mañana de este sábado, en el ranking de los puntos más gélidos del país, llegando a alcanzar los siete grados bajo cero.

De hecho, este desplome del mercurio solo ha sido superado por otras tres ubicaciones: Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, con 12 grados bajo cero, Sierra Nevada Radiotelescopio, con una mínima que ha rozado los diez grados bajo cero, y Cabaña Verónica, en Cantabria, con -7,8 grados.

Estos datos posicionan a La Covatilla como el punto más frío de Castilla y León en la madrugada de este sábado, superando a zonas tradicionalmente gélidas de la comunidad.