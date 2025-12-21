La Covatilla marca la tercera temperatura más baja de España con -6,6 grados

La estación de esquí de La Covatilla, en la provincia de Salamanca, ha despertado este domingo, 21 de diciembre, bajo un intenso frío que la ha situado en el podio de las temperaturas mínimas de toda España. Según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros en la estación salmantina descendieron hasta los -6,6 grados centígrados, consolidándose como el tercer punto más gélido del territorio nacional durante las primeras horas de la jornada.

En el ranking de frío extremo, La Covatilla solo fue superada por dos enclaves de alta montaña. El valor más bajo se registró en Cabaña Verónica, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa (Cantabria), donde se alcanzaron los -8,6 grados. En segundo lugar se posicionó Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), con una mínima de -7,8 grados centígrados.

Tras el registro salmantino, el resto de la lista de temperaturas mínimas muestra un claro dominio de los sistemas montañosos del sur y el norte peninsular. En cuarta posición figura el Radiotelescopio de Sierra Nevada con -6,1 grados, seguido muy de cerca por la Vega de Urriellu, en el lado asturiano de Picos de Europa, con -5,9 grados. El Puerto de Leitariegos, también en Asturias, marcó -5,7 grados, mientras que Laguna Seca, en Granada, registró una mínima de -4,8 grados.

Para completar este mapa del frío invernal, la Aemet ha destacado los -4,8 grados registrados de forma idéntica en la Vega de Ario (Asturias) y en el Puerto de Navacerrada (Madrid). El listado de las diez temperaturas más bajas del país lo cierra Coriscao, en Cantabria, donde los termómetros cayeron hasta los -4,3 grados. Estos datos confirman un domingo marcado por heladas severas en las cotas más altas de la Península.