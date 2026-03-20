La Covatilla pondrá fin a la temporada de esquí el 5 de abril

La Estación de esquí Sierra de Béjar - La Covatilla ha puesto ya la fecha para el fin de la temporada 2025-2026. Será “como muy tarde”, el próximo 5 de abril, fecha en la que estiman que las condiciones climáticas ya no acompañaran y no se podrá seguir manteniendo la nieve en las pistas de cota baja, que son las que han abierto esta temporada.

Desde la estación de esquí aseguran en un comunicado que se “ha trabajado para ofrecer a todos los visitantes las pistas en óptimas condiciones, servicios de calidad y una experiencia segura para esquiadores de todas las edades y niveles” y añaden que la respuesta de los visitantes “ha sido muy positiva”.

Hasta el cierre, la estación sigue abierta con la posibilidad de los aficionados al esquí puedan practicar tanto en debutantes como en el final de El Cerrojo y el parque de nieve, únicos espacios en los que se ha podido esquiar esta temporada debido al no funcionamiento del telesilla, que sigue esperando que la empresa que se había contratado concluya los trabajos de reparación y revisión. Esto ha impedido que, en un muy buen año de nieve, se hayan podido abrir las pistas de cota alta. Cabe recordar que el telesilla tampoco funcionó la temporada pasada y que el retraso en la revisión y puesta a punto de este ha obligado a que esta temporada haya estado inactivo.

Desde la estación han querido agradecer el esfuerzo que ha realizado “todo el equipo de profesionales de la estación, que ha contribuido a que esta temporada se desarrollase de forma organizada, eficiente y con un trato cercano a todos los usuarios”.