La Covatilla tiene previsto reabrir sus puertas este lunes

La estación de esquí de La Covatilla, en Béjar, ha anunciado que prevee reabrir sus puertas este lunes 9 de febrero, tras un fin de semana complicado como consecuencia de climatología de los últimos días.

En sus redes sociales, han agradecido la labor de sus trabajadores y compartido algunas fotos del estado de La Covatilla.

Cabe destacar que la estación cerró de forma temporal el pasado sábado 7, momento en el que también la carretera se encontraba cortada. Desde su organización avisaban de que "no es momento de subir, la situación es peligrosa".

En ese momento, La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había subido el nivel de aviso a naranja por nevadas en la mañana de dicho sábado y se esperaban hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas y también rachas de viento de 100 kilómetros por hora.