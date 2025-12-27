La Covatilla registra 7,8 grados negativos, la segunda temperatura más baja de España en una jornada de frío intenso

Castilla y León se ha convertido este sábado en el congelador de España al registrar cuatro de las diez temperaturas más bajas de todo el país. La estación de esquí de La Covatilla, en Salamanca, se ha alzado como la gran protagonista de este episodio invernal al contabilizar unos gélidos 7,8 grados negativos. Este valor sitúa a la estación salmantina como el segundo punto más frío de todo el conjunto nacional, solo superado por los 9 grados bajo cero alcanzados en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada.

El desplome de los termómetros ha sido generalizado en la Comunidad, dejando otros registros destacados en el ranking nacional de la Agencia Estatal de Meteorología. La localidad zamorana de Robleda-Cervantes, en Sanabria, marcó la sexta temperatura más gélida del país con 6,5 grados bajo cero, mientras que Villablino, en León, se situó en la octava posición con una mínima de -5,7 grados. Otras zonas de la geografía autonómica también amanecieron en negativo, como Pedrosillo de los Aires en Salamanca, donde el mercurio bajó hasta los -5,4 grados.

La predicción para el resto de la jornada mantiene la tónica de frío intenso con heladas débiles generalizadas, que ganarán intensidad en las zonas de montaña del norte. El cielo presentará un aspecto nuboso en el este e intervalos de nubes bajas en el oeste, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente oriental que podrían ser más consistentes al final del día. La cota de nieve se situará inicialmente en los 1.200 metros, aunque se espera que suba hasta los 1.500 metros hacia la noche en una jornada donde también podrían aparecer brumas y bancos de niebla.

En cuanto a las capitales de provincia, el ambiente será gélido desde primera hora, con mínimas que oscilarán entre los dos grados bajo cero de Ávila y Zamora y el grado negativo que registrarán León, Salamanca y Valladolid. Burgos, Palencia y Segovia se quedarán en los cero grados, mientras que Soria marcará la mínima más alta de la Comunidad con dos grados positivos. Las temperaturas máximas, por su parte, alcanzarán los diez grados en gran parte de la meseta, aunque en zonas como Ávila o Soria el termómetro no superará los siete grados positivos.