La Covatilla registra -7 ºC en la mañana de Navidad

La estación meteorológica de La Covatilla ha registrado a las 9:00 horas de este jueves 25 de diciembre una temperatura de -7 grados, dejando claro que la Navidad ha llegado acompañada de un intenso frío en la zona.

Para el resto del día, se esperan temperaturas máximas de alrededor de 5 grados en La Covatilla y de 6 a 7 grados en Salamanca capital, con cielos parcialmente despejados y ambiente soleado.

Asimismo, la AEMET apunta a que, aunque el día será frío, el tiempo será relativamente tranquilo respecto a otras zonas del país. A últimas horas se espera que se abran claros en la Meseta Norte y las temperaturas mínimas descenderán, favoreciendo la aparición de heladas débiles, especialmente en zonas rurales y del campo charro. El viento de componente norte contribuirá a una sensación térmica aún más baja.