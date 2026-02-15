La Covatilla registra la temperatura mínima más fría de Castilla y León, con 5,9 grados negativos
También ha entrado en la lista de las diez temperaturas más frías de España
La estación de esquí de La Covatilla, en Béjar se ha convertido durante este domingo en el punto más frío de toda Castilla y León.
Ha sido a las 9:30 horas de este domingo 15 de febrero cuando La Covatilla ha llegado a estar a 5,9 grados bajo cero, tal y como recoge la agencia Ical. Un dato que incluso se ha colado entre las diez más bajas del país, lista que han encabezado diferentes puntos del Pirineo ilerdense o oscense.
En la Comunidad también se han anotado 3,9 grados negativos en Cuéllar (Segovia), -3,3 grados en Sardón de Duero (Valladolid) y han rozado los tres grados bajo cero en Cubillas de Rueda y Pico Cotorra (Parque Nacional de Picos de Europa), ambos en León.
