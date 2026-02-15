La Covatilla registra la temperatura mínima más fría de Castilla y León, con 5,9 grados negativos

La estación de esquí de La Covatilla, en Béjar se ha convertido durante este domingo en el punto más frío de toda Castilla y León.

Ha sido a las 9:30 horas de este domingo 15 de febrero cuando La Covatilla ha llegado a estar a 5,9 grados bajo cero, tal y como recoge la agencia Ical. Un dato que incluso se ha colado entre las diez más bajas del país, lista que han encabezado diferentes puntos del Pirineo ilerdense o oscense.

En la Comunidad también se han anotado 3,9 grados negativos en Cuéllar (Segovia), -3,3 grados en Sardón de Duero (Valladolid) y han rozado los tres grados bajo cero en Cubillas de Rueda y Pico Cotorra (Parque Nacional de Picos de Europa), ambos en León.