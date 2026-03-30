La Covatilla registra la temperatura mínima de la región

La estación de esquí salmantina de La Covatilla ha marcado este lunes la temperatura mínima de la Comunidad con -4,3 grados, superando a localidades como Pedraza (Segovia), con -3,5 grados, Pico Cotorra (León), con -3,4, y Robleda-Cervantes (Zamora), también con -3,4 grados. No obstante, estas cifras están lejos de los registros más bajos de España, como los 20 grados bajo cero de Víznar (Granada) o los -13,7 de Pradollano, en Sierra Nevada, también en Granada, según ha recogido la agencia ICAL.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes cielos mayormente despejados, con posibilidad de precipitaciones débiles por la tarde en puntos de la Cordillera Cantábrica, el extremo nororiental y la Ibérica. Se espera un notable aumento de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas se mantendrán estables.

En cuanto a las capitales de provincia, los termómetros oscilarán este lunes entre los 20 grados de Salamanca y Zamora, y los 10 de Burgos. Valladolid alcanzará 17 grados, León 15, Ávila y Palencia 14, Segovia 13 y Soria 11.