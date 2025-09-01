La Covatilla registra la tercera temperatura más baja de España con 2 grados

La estación de esquí de La Covatilla, en la provincia de Salamanca, registró este lunes la tercera temperatura más baja de España al alcanzar los dos grados centígrados. Solo las estaciones de Cabaña Verónica (Cantabria) y Astún-La Raca (Huesca), con 0,4 y 1,9 grados respectivamente, marcaron un descenso mayor en sus termómetros.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera un descenso notable de las temperaturas en toda Castilla y León durante la jornada. Las temperaturas máximas en las capitales de provincia oscilarán entre los 20 grados de Segovia y los 23 de Valladolid y Zamora. Además, no se descartan chubascos dispersos en las zonas de montaña de la comunidad.