La Covatilla, la zona donde más fuerte ha soplado el viento de toda España este miércoles

Que hace viento, y mucho, en Salamanca no es una novedad a estas alturas de la semana. Sin embargo, las fuertes rachas que se han dado durante la madrugada de este miércoles han hecho que un punto de la provincia se sitúe a la cabeza del ranking de velocidades máximas.

La Covatilla se ha situado a las 00:40 horas como el punto de toda España dónde mayor velocidad máxima del viento se ha registrado. Sus 95 kilómetros por hora detectados por la estación meteorológica hacen que supere al resto de registros que principalmente se han dado en Galicia, Asturias y Andalucía.

Además, la estación también ha registrado la racha de viento con mayor velocidad con 131 km/h detectados a las 1:40 horas de esta madrugada del miércoles.