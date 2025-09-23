El Criterium Ciclista de Moisés Dueñas de Béjar se celebrará con la Ruta Vetona

Este sábado Béjar será deporte con la celebración de dos pruebas importantes para la ciudad: la Ruta Vetona y el Criterium de mosiés Dueñas que cumple su undécima edición. El concejal de Deportes, Luis Hernández y el director de la prueba, Moisés Dueñas, han sido los encargados de dar a conocer los detalles del Criterium que tendrá lugar este 27 de septiembre y modifica su ubicación para trasladarse al lugar de la meta de la Ruta Vetona, la plaza de Santa Teresa. Algo que ha agradecido el concejal de Deportes ya que así ambas pruebas "compartirán sinergias" como el personal de emergencias o seguridad.

Dueñas ha recordado que la prueba está diseñada para niños a partir de 5 años y hasta 14 que competirán en diversas categorías y que pueden participar todos los niños aunque no estén federados ya que podrán inscribirse en la página de la Federación de Castilla y León y sacar una licencia válidad para ese día. "Animamos a los niños y niñas que tengan el gusanillo de competir con chicos federados a que prueben, así empecé yo", ha asegurado el deportista.

El circuito se ha organizado en dos urtas, una corta y una larga para adaptarse a los requisitos de las distintas edades y la salida estará en la plaza de Santa Teresa. ASí, el recorrido largo irá por Plaza de Santa Teresa, Avenida Fernando Ballesteros, Plaza de Santa Teresa, Calle Madre Matilde, Travesía de la Cruz, calle Merinas, Travesía Merinas, calle Gerona, Cañones, Libertad, Plaza de España, calle Zúñiga Rodríguez y meta en Plaza de España. El recorrido corto será por Plaza de Santa Teresa, Avenida Fernando Ballesteros, Plaza de Santa Teresa, Calle Madre Matilde, Travesía de la Cruz, calle Merinas, calle Libertad, Plaza de España, calle Zúñiga Rodríguez y meta en Plaza de España.

Por otro lado, y durante el mismo acto informativo el concejal de deportes acompañado por José Luis García, representante del Club de Montañeros Sierra de Béjar ha anunciado que el domingo, día 28, a las 9,30h, se va a realizar un homenaje al deportista “Mati” fallecido recientemente y que había participado en todas las ediciones de la Ruta Vetona.

También ha recordado los días en los que se disputarán las pruebas: el día 27 se disputarán la XII Ruta Vetona de 96 km, la XII Ruta Vetona MTB, de 93 km y la V Mini Vetona MTB de 48 km. Al día siguiente, 28 de septiembre se disputarán la X Maratón Vetón de 42 km y la V Mini Vetona - 13 km. Como novedad, será la primera vez que la prueba de BTT puntúe para el campeonato de Castilla y León de esta disciplina.

En cuanto a la prueba de Trail, como ese mismo día se disputa el Trail Corral del Diablo la organización va a realizar una clasificación conjunta.

El día 27 la prueba de bicis coincidirá con el Critérium de Moisés Dueñas y aunque las pruebas sean diferentes se aprovechará la logística de ambulancias y camión pódium para rentabilizar los medios en ambas pruebas.

Hernández ha explicado que el anterior equipo de Gobierno había abierto una licitación para que una empresa lo llevará y que no pueden estar más de acuerdo porque va a permitir que se pueda empezar a trabajar con mucha antelación en la Vetona 2026, que además se dará a conocer la fecha al finalizar la edición de este año. El edil de deportes también ha informado que se van a desplazar efectivos de Protección Civil de Hervás, Jerte y Aranda de Duero para las pruebas deportivas de este fin de semana.