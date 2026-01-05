Críticas al protocolo de recogida de animales de la Diputación tras la muerte de un perro atropellado en Béjar

La Asociación Gaia de Béjar y UPL han denunciado el protocolo de recogida de animales de la Diputación de Salamanca tras la muerte de un perro herido tras sufrir un atropello el viernes 2 de enero en la rotonda de Palomares, en Béjar. Según la asociación el animal quedó muy mal herido “y tenía que haber recibido asistencia veterinaria de inmediato. Seguramente, debido a las lesiones que presentaba por el fatal atropello, no habría sobrevivido, pero por lo menos se le podía haber proporcionado cuidados paliativos y, en su caso, eutanasia”. Sin embargo, la perra fue llevada hasta dependencias municipales donde pasó la noche sola a la espera de que la Policía pudiera avisar al servicio de recogida de animales, pero murió.

Según denuncia la asociación bejarana el protocolo de actuación que tiene la Diputación para recoger perros desamparados en los pueblos de Salamanca es “del todo inadecuado” y añaden que “no es el más beneficioso para los animales que aparecen sin microchip y menos aún, cuando el animal está gravemente herido o moribundo”.

Desde la entidad aseguran que “queremos apoyar a los policías locales que intervinieron ese día ya que únicamente cumplían órdenes, recogiendo a la perra y acomodándola en el ayuntamiento; tenemos la desgracia de que en Béjar no hay habilitadas urgencias veterinarias nocturnas y la Policía Local no puede salirse de su término municipal para trasladar al animal a otra localidad”. Desde Gaia piden que se modifiquen los protocolos y se adecúen a la legislación vigente relativa a la protección y bienestar animal”.

Por su parte, desde UPL también han hecho referencia al caso y denuncian “dejadez, contradicciones e incoherencias” por parte del Ayuntamiento de Béjar “tras la reciente muerte de dos animales sin atención veterinaria”. Ellos aseguran que además del caso del perro, también ha muerto un gato propiedad municipal sin asistencia veterinaria. En este caso, la muerte del gato habría ocurrido en el jardín histórico El Bosque de Béjar y afirman que “se encontraba en muy mal estado durante varios días sin recibir atención veterinaria, que finalmente falleció”, lo que para los leonesistas “vuelve a poner en cuestión la actuación municipal en materia de bienestar animal”.