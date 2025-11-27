El cuentacuentos Juan Malabar llega a Béjar este viernes con su espectáculo 'Cuentos de quita y pon'

La Biblioteca Municipal de Béjar ha anunciado una nueva edición de su ciclo de cuentacuentos, que tendrá lugar este viernes, 28 de noviembre.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de la actuación del narrador Juan Malabar, quien presentará su espectáculo 'Cuentos de quita y pon'.

La sesión se celebrará en el Salón de Actos del Convento de San Francisco a las seis de la tarde. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.