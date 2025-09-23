Denuncian el abandono del pipicán de Los Pinos en Béjar

Las concejalas no adscritas de Béjar, Olga García y Araceli Dorado, han denunciado el grave estado de abandono que presenta el pipicán de Los Pinos, un espacio que recuerdan es “muy utilizado por vecinos y vecinas para el paseo y esparcimiento de sus mascotas”. Tal y como denuncian, en la actualidad el recinto presenta diversas deficiencias que ponen en riesgo tanto la seguridad de las personas como la de los animales, tales como un árbol caído que permanece sin retirar, obstaculizando el espacio y suponiendo un peligro, parte de la valla perimetral que está vencida sin garantizar el cierre adecuado del recinto, existiendo además un pino seco con riesgo evidente de caída, lo que denuncian que “podría provocar un accidente en cualquier momento si no se tala de inmediato”.

Por otro lado, apuntan que la charca junto a la fuente se encuentra en condiciones insalubres, lo que requiere un adecentamiento urgente y la comprobación de la calidad del agua.

Por todo ello las concejalas no adscritas, Olga García y Araceli Dorado, reclaman al Ayuntamiento de Béjar que actúe de manera inmediata para garantizar la seguridad y dignidad de este espacio público, ya que según señalan “no es de recibo que un lugar tan frecuentado por vecinos y mascotas se encuentre en este estado de abandono, sin la atención mínima que merece, tanto por parte de la anterior corporación como de la nueva”.

En este aspecto, lamentan que la dejadez de los últimos años en el mantenimiento del pipicán de Los Pinos es “una muestra más de la falta de compromiso con el bienestar ciudadano y la adecuada conservación de los espacios verdes de Béjar”.