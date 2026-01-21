Denuncian la falta de personal de enfermería en el Centro de Salud de Béjar

Las dos ediles no adscritas del Ayuntamiento de Béjar han denunciado la falta de personal de enfermería en el Centro de Salud de la ciudad textil. Aseguran que de los 21 puestos de enfermería que conforman la plantilla, 9 no trabajarán este miércoles 21 de enero. “Desde hace más de un mes están sin sustitutos, porque no los mandan desde la Gerencia de Salamanca, si todos pagamos los mismos impuestos, exigimos el mismo trato para los pacientes y para estos sanitarios”, aseguran las ediles en un comunicado.

La falta de enfermeros hará que determinadas consultas con cuenten con este servicio. “No hay sustitutos, lo que quiere decir que las consultas de Candelario y Colmenar, por ejemplo, no podrán dar este servicio y, diferentes consultas de Béjar contarán con enfermero porque varios profesionales han renunciado a un día de descanso para poder ofrecer el servicio”, añaden.

Las ediles concluyen asegurando que: “exigimos la sustitución de los profesionales de enfermería por parte de la Gerencia y, otra cosa debemos tener clara como bejaranos y pacientes, poner reclamaciones para exigir nuestros derechos es una obligación”.