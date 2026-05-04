Denuncian "posibles irregularidades" en la selección para auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Béjar

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado "posibles irregularidades" en el proceso de selección para una plaza de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Béjar, tras haber analizado la documentación oficial publicada por el propio consistorio. Desde la agrupación, apuntan que según las bases de la convocatoria, aprobadas por Resolución de la Alcaldía de Béjar, se exigía de forma expresa como requisito mínimo de admisión contar con al menos doce meses de experiencia profesional. Pero desde UPL indican en la relación de puntuaciones del proceso selectivo “se observan situaciones que generan dudas sobre el cumplimiento de dicho requisito”. En concreto, los leonesistas apuntan que en en ella figuran aspirantes con 0 puntos en el apartado de experiencia, así como otras con puntuaciones que no alcanzarían el equivalente al mínimo exigido.

Para UPL, estos hechos plantean interrogantes claros, como sería en primer lugar el hecho de que “si hay aspirantes que no cumplen con el requisito mínimo, no deberían haber sido admitidas en el proceso”, mientras que por otro lado, señalan que “si los cumpliesen, indicaría que la valoración de los méritos podría no haberse realizado correctamente”. Por otro lado, la admisión como aspirantes en el proceso conllevaba según lo publicado por el propio consistorio bejarano que, si llegaban a un mínimo en la fase de oposición (al que llegaron todos los admitidos), las personas que no hubiesen obtenido la plaza “permanecerán en bolsa de trabajo, para la cobertura de posibles bajas que se pudieron producir en el periodo de contratación o nuevas necesidades de personal”, por lo que podrían haber quedado en bolsa de empleo aquellos aspirantes que hubiesen sido admitidos presuntamente sin cumplir con los requerimientos de las bases.

En cualquiera de los casos, la formación leonesista considera que el proceso debe ser revisado para garantizar el estricto cumplimiento de las bases y la igualdad de oportunidades entre aspirantes, recordando desde UPL que este proceso ya generó controversia en su inicio tras modificarse el sistema de selección, lo que “hace aún más necesario extremar la transparencia y el rigor en su desarrollo”.

Respuesta del Ayuntamiento de Béjar

Desde el Ayuntamiento de Béjar aseguran que el proceso se ha realizado correctamente ya que la selección de los candidatos que cumplían los requisitos para la plaza la hizo el ECyL y que después todos los seleccionados pasan a la fase del examen. Tras esa fase llega el momento de acreditar la experiencia y hay un candidato que no ha presentado la documentación, por eso su puntuación es cero "lo que no significa que no la tenga ya que pasó el filtro del ECyL". Aseguran que lo publicado son las puntuaciones del concurso de todos los que se han presentado al proceso.

En el documento publicado por el Ayuntamiento se recoge textualmente: "Se da un plazo de 2 días hábiles a las aspirantes para la realización de reclamaciones respecto de la puntuación del concurso. Se propondrá la contratación de la persona candidata que ha obtenido mayor puntuación. Aquellas personas que resulten aptas para el puesto, con una puntuación mínima de 5 puntos en la fase de oposición, y no hayan quedado en primera posición permanecerán en bolsa de trabajo, para la cobertura de posibles bajas que se pudieran producir en el periodo de contratación o nuevas necesidades de personal desde su publicación definitiva hasta la elaboración de una nueva bolsa de empleo".