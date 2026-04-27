Denuncian una “reducción encubierta” del horario de urgencias del hospital de Béjar

La Plataforma en defensa de la Sanidad pública de Béjar y comarca ha denunciado la intención de la Junta de reducir las horas de las urgencias en el hospital bejarano. Aseguran que, aunque de forma oficial no tienen confirmación, si les consta que desde la Gerencia de Atención Especializada barajan que el hospital bejarano tenga médico urgenciólogo de 8 a 15 horas de lunes a viernes, en lugar de las 24 horas todos los días de la semana que hay actualmente y que ha tenido el hospital desde su apertura.

Desde la plataforma aseguran en un comunicado que “estamos hartos de que cuando Salamanca tirita, Béjar se tambalee. No entendemos que siempre tengamos que pagar los platos rotos en nuestra ciudad y seamos nosotros los que nos quedemos sin los pocos servicios sanitarios que aún conservamos”.

Añaden que “parece ser que las gerencias, la anteriormente citada y la de Atención Primaria, se están poniendo de acuerdo para que desde las 15:00 de la tarde hasta las 8 de la mañana y los fines de semana todo el día, los médicos de atención primaria se hagan cargo de dichas urgencias”. Una idea de la que aseguran que “sin quitar mérito” a estos profesionales “no están formados para ciertas técnicas, intervenciones urgentes y utilización de aparatajes. Si no fuera así, tampoco serían necesarios médicos urgenciólogos en el resto del sistema nacional de salud ¿no?, pero esto sólo se plantea para el hospital de Béjar”.

Desde la entidad concluyen que “una vez más, la administración quiere suplir su incapacidad y su ineptitud dejando a los pacientes de nuestra zona sin los servicios necesarios y quitándonos derechos constitucionales y lo hacen jugando con nuestras vidas, que son, según parece menos importantes que cualquiera de las de Salamanca” y denuncian que faltan urgenciólogos en Salamanca ya que algunos no van a renovar su contrato porque los están machacando a guardias y sus condiciones son precarias mientras que otros superan la edad para hacer guardias o tienen plaza en otras provincias.