"Deplorable", así ha encontrado La Covatilla el nuevo equipo de Gobierno de Béjar que espera poder abrir el 1 de diciembre

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar ha dado a conocer este jueves la situación de La Covatilla tras realizar la auditoria externa que evaluara el estado técnico de pistas, edificios, maquinaria y todo el material tras la moción de censura que sacó al PP y a Vox del Gobierno municipal.

Tras conocer el informe de la empresa encargada de la evaluación aseguran que la situación es “deplorable” que el tándem formado por PP y Vox no realizó ningún tipo de mantenimiento ni se preocupó de que al cerrar la estación quedara todo recogido, cubierto y protegido para la próxima temporada. Un “caos” propiciado tras el despido de todo el personal el 30 de abril y que no volviera a subir nadie a la estación a recoger, guardar y organizarlo todo.

Situación de la estación de esquí La Covatilla 2025 (1)

El concejal Javier Garrido ha asegurado que la situación de la Covatilla es “complicadísima”. Sobre todo en lo referente al telesilla, que todavía tiene pendiente pasar la revisión del V7, que tenía que haberse realizado en 2023 y que no pudo estar operativa la pasada temporada. El edil asegura que no se ha hecho nada para solucionar la situación del Telesilla, que necesita que se envíen a fábrica piezas para su reparación, una operación que necesita al menos mes y medio entre el envío y la reparación en Francia. Algo que aseguran el equipo de Gobierno anterior sabía desde hace varios meses y que no hizo nada al respecto.

El edil ha hecho un repaso por cada edificio, cada elemento de la estación, cada máquina y cada zona y determina que está todo “manga por hombro”. Máquinas abiertas, los ordenadores y los TPV siguen encendidos, los cañones con red y con energía eléctrica, los drenajes sin limpieza y llenos de arena, los piornos, paravientos y girondas en muy malas condiciones o solo con una máquina pisa pistas operativa son solo algunos de los problemas que han detectado. Incluso alguna maquinaria que está en el parking ha aparecido con las llaves puestas.

Un desastre que esperan solventar en un tiempo exprés, ya que su objetivo es poder abrir la estación el 1 de diciembre. Tienen claro que la zona de debutantes estará lista con las primeras nieves, pero preocupa el telesilla, porque dependen de la reparación de las piezas que hay que mandar a Francia y es vital para poder acceder a las pistas de cota alta, algo que marcó la temporada el año pasado, una de las mejores en nieve que pilló a la estación al 10 por ciento de su funcionamiento por culpa del telesilla. Dos años de gestión del PP y Vox que califica de “nefastos” para la estación de esquí.

En las primeras semanas de octubre se incorporarán los trabajadores, ya que se han iniciado los procesos de contratación y “esperamos poner en marcha toda la zona de debutantes para los colegios y Diputación”.