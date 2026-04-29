El deporte destaca en la programación de las Ferias de Mayo de Béjar

El Ayuntamiento de Béjar ha presentado este miércoles el cartel oficial de los eventos deportivos de las Ferias de Mayo 2026. Un programa diseñado "para todos los públicos" que "reafirma el compromiso de la ciudad con el estilo de vida saludable y la competición. El deporte sigue y seguirá siendo el motor de desarrollo de la ciudad y la comarca y de ello tienen mucha culpa los clubes implicados, que darán vida y dinamismo a nuestra ciudad durante más de 30 días", aseguran desde el Ayuntamiento de la ciudad.

La programación arranca el 2 de mayo con el Torneo Social de Petanca en la Plaza de Toros de El Castañar. La semana siguiente, el 8 de mayo, el Pabellón Antonio Sánchez de La Calle acogerá una velada de Kárate y exhibición de baile, seguida el 9 de mayo por la II Tirada al Plato y los encuentros de fútbol del C.D. Industrial en el Mario Emilio.

A medida que avance el mes, la oferta se diversifica con las siguientes citas:

- Pádel: Torneo en las instalaciones de TO2 del 15 al 17 de mayo.

- Senderismo y Orientación: El 17 de mayo se celebrará la Ruta Senderista de Feria (9 km) y un divertido Juego de Orientación en Familia en Las Eras de Palomares.

- Fútbol Veteranos: El 17 de mayo, enfrentamiento entre el Béjar Industrial y el Real Ávila.

- Motor y Atletismo: El 23 de mayo tendrá lugar la espectacular XXX Subida Charra y un encuentro de Baloncesto de Veteranos. El domingo 24 será el turno del Trofeo de Atletismo y el Trofeo de Fútbol Sala.

- Ciclismo y Ajedrez: El 30 de mayo los más pequeños podrán demostrar su pericia en el Campeonato de Habilidad en Bicicleta. El día 31 se celebrará el 17º Torneo de Ajedrez en el Claustro de Convento San Francisco.

La programación culminará el 5 de junio con la Fiesta de las Escuelas Deportivas, celebrando el futuro del deporte bejarano.

Para ampliar cualquier información, los interesados en participar en las actividades pueden ponerse en contacto con el Departamento de Deportes, a través del correo electrónico deportes@aytobejar.com , o directamente a través de los clubes organizadores de cada evento.